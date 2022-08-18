Около 300 тыс человек прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва" – Собянин

14:42
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Около 300 тысяч жителей столицы прошли медицинское обследование в павильонах "Здоровая Москва" в этом году, сообщил Сергей Собянин.
"В этом сезоне в "Здоровой Москве" обследовались 300 тысяч человек. Из них 230 тысяч врачи направили на дополнительные исследования – то есть обнаружили определенные факторы риска или признаки заболеваний", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Собянин напомнил, что в расширенную программу входит более 11 исследований, которые помогают вовремя поддержать здоровье. Также он призвал москвичей следить за своим самочувствием, поскольку жаркая погода и загрязнение воздуха могут оказать негативное влияние на организм.
"Для профилактики здоровья приходите сделать чекап в парках. Сегодня по всему городу работают 46 павильонов", – отметил Собянин.
Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы ежедневно с 08:00 до 20:00. Бесплатное полное обследование там займет не больше 60 минут.
Пройти диспансеризацию могут все желающие в возрасте от 18 лет, прикрепленные к столичным поликлиникам. Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует взять паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.
"Это наш город": более 3 млн обследований провели в павильонах "Здоровая Москва"
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