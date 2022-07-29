Более 3,3 млн медицинских обследований провели в павильонах "Здоровая Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители столицы прошли уже более 3,3 миллиона медицинских обследований и сдали около 900 тысяч анализов в павильонах "Здоровая Москва", заявила руководитель центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяна Елагина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Павильоны "Здоровая Москва", открытые в 46 парках и скверах города, интегрированы с единой цифровой платформой здравоохранения. За время работы проекта в этом сезоне проведено более 3,3 миллиона разнообразных медицинских манипуляций, посетители сдали почти 900 тысяч анализов", – сказала она.

Елагина отметила, что пациенты могут ознакомиться с результатами осмотров, анализов и проведенных исследований, а также получить доступ к своей анкете диспансеризации и заключениям врачей в электронной медицинской карте.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы ежедневно с 08:00 до 20:00. Бесплатное полное обследование там займет не больше 60 минут.

Пройти диспансеризацию могут все желающие в возрасте от 18 лет, прикрепленные к столичным поликлиникам. Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует взять паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.