Стало известно, почему россияне отказываются от профилактических осмотров врачей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России почти каждый четвертый гражданин отказывается от профилактических осмотров врачей из-за недоверия к медикам. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование проектов "Добро Mail.ru" и ResearchMe.

20% участников опроса также назвали среди причин, из-за которых они не посещают врача, отсутствие денег. Еще 18% считают, что осмотры делаются для галочки, а 17% сообщили, что на посещение медучреждений у них нет времени.

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук, основатель консультативно-психологического центра "Элементарно" Даниял Ибрагимов выразил мнение, что за причиной отсутствия времени кроется страх, что у них найдут серьезное заболевание.

"Поэтому многие не думают об этом вообще. Это как с машиной: я лучше буду недолго ездить на красивой "Феррари", чем много лет тащиться на тарантайке", – пояснил эксперт.

Москвичи могут пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва", которые открылись в 2022 году 11 мая. Они функционируют в 46 точках столицы. Павильоны будут работать до конца сентября. Бесплатное полное обследование там займет не больше 60 минут.

Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует взять паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек. Затем начнется общее обследование, в ходе которого посетителям измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес и окружность талии, рассчитают индекс массы тела, сделают ЭКГ и экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина. Пациенты старше 40 лет сдают также общий анализ крови.

