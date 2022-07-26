Почти 60 тыс телемедицинских консультаций провели в рамках проекта "Здоровая Москва"

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В 2022 году посетители павильонов "Здоровая Москва" получили уже около 60 тысяч телемедицинских консультаций, рассказала глава телемедицинского центра столичного департамента здравоохранения Мариам Пахуридзе. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава.

"В этом сезоне в рамках "Здоровой Москвы" для прошедших диспансеризацию горожан провели уже почти 60 тыс телемедицинских консультаций. Это помогает сэкономить время и оперативно начать лечение", – сказала она.

Пахуридзе напомнила, что в павильонах, расположенных в столичных парках и скверах, москвичи могут бесплатно и в комфортной обстановке пройти полное медицинское обследование. В случае выявления каких-либо отклонений пациенты получают персональное сопровождение врачей городского телемедицинского центра.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы. Они будут работать до конца сентября. Бесплатное полное обследование там займет не больше 60 минут.

Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует взять паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек. Затем начнется общее обследование, в ходе которого посетителям измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес и окружность талии, рассчитают индекс массы тела, сделают ЭКГ и экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина. Пациенты старше 40 лет сдают также общий анализ крови.