Власти Москвы рассказали, как в школах пройдут линейки 1 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Школы Москвы примут решения относительно проведения торжественных линеек в День знаний самостоятельно, заявили в департаменте образования и науки столицы.

"Образовательные организации самостоятельно принимают решение о проведении торжественной линейки 1 сентября с учетом соблюдения всех требований санитарной безопасности", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в школах сохраняется требование по проведению обязательной термометрии, однако возобновления других ограничительных мер не требуется.

До этого академик РАН, профессор и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что ситуация с COVID-19 в России может ухудшиться с началом учебного года. Он отмечал, что в образовательных учреждениях происходит процесс "противоэпидемичивания", когда респираторные вирусы, привезенные учащимися из разных регионов, начинают обмениваться.

