Иммунолог оценил решение Роспотребнадзора не вводить в школах COVID-ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов поддержал решение Роспотребнадзора не вводить дополнительные ограничения в школах из-за коронавируса. Об этом сообщает "Радио 1".
Как отметил эксперт, не стоит сейчас устраивать панику среди населения. Однако, по его мнению, некоторые ограничительные меры можно было бы ввести для профилактики сезонных заболеваний.
"Очень правильное своевременное решение, чтобы народ в панику не впал. Пандемия коронавируса завершается, но никто не отменял грипп и ОРВИ. Поэтому какие-то ограничительные меры могут быть введены, так как повседневность остается. Инфекции различные есть, и осень – горячая пора для их распространения", – сказал он.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что в школах сохраняется требование по проведению обязательной термометрии, однако возобновления других ограничительных мер не требуется.
До этого академик РАН, профессор и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что ситуация с COVID-19 в России может ухудшиться с началом учебного года. Он отмечал, что в образовательных учреждениях происходит процесс "противоэпидемичивания", когда респираторные вирусы, привезенные учащимися из разных регионов, начинают обмениваться.
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