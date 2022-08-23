"Интервью": Александра Александрова – как получить грант на некоммерческий проект в Москве

Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова рассказала, как получить грант на некоммерческий проект в Москве.



Как в этом году проходит конкурс "Москва – добрый город"? И на какую поддержку могут рассчитывать участники? Подробнее – в программе "Интервью".