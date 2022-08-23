23 августа стало самым жарким днем месяца в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вторник в Москве стал самым жарким днем текущего месяца в Москве. Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ 23 августа достигла отметки 31,8 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное Метеобюро.

До этого в августе 2022 года рекордным в столице стал показатель в 31,7 градуса. Однако самый высокий показатель в 34,2 градуса тепла, который был зафиксирован в Москве 23 августа 1972 года, побит не будет, заявили синоптики.

Самым жарким днем 2022 года по-прежнему остается 11 июля. Тогда температура воздуха достигла 32,8 градуса.

Ранее Сергей Собянин порекомендовал москвичам укрываться от жары в комнатах прохлады. Их в столице более 160. Мэр Москвы отметил, что особенно важно сократить до минимума посещение улицы людям старшего возраста с хроническими заболеваниями.

Кроме того, с 23 по 25 августа в Москве объявлен высокий уровень пожароопасности (пятый класс). В МЧС заявили, что температура воздуха в столице будет находиться на отметке 30–33 градуса.

В ведомстве посоветовали носить головные уборы, не проводить долгое время на солнце, пить больше жидкости, а также не купаться в неизвестных и не предназначенных для этого водоемах.

