Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

До 35 градусов ожидается в Московском регионе в середине следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Такой жары не было 125 лет! После двухдневной передышки грядущая неделя принесет жителям Центральной России 30-градусную жару с вероятностью повторов рекордных значений", – отметил метеоролог.

По его словам, температура в городе начнет постепенно подниматься с понедельника, 22 августа, и уже во вторник отметки термометров могут достигнуть 32–33 градусов.

Пик жары придется на четверг, 25 августа: температура в столице может составить 32–34 градуса, в Подмосковье – 30–35 градусов.

Тишковец уточнил, что подобные температурные показатели на 10–12 градусов выше нормы и близки к рекорду, который для 25 августа держится с 1897 года, когда в столице было зафиксировано 33,9 градусов.

Ранее Гидрометцентр России объявил о продлении повышенного уровня погодной опасности в столице до полудня вторника, 23 августа. Аналогичное предупреждение распространяется на Московскую область.

При этом в ряд регионов РФ в ближайшие дни могут прийти заморозки. Температура ниже нормы ожидается в Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и на юге Красноярского края.

