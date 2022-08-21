Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
До 35 градусов ожидается в Московском регионе в середине следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
"Такой жары не было 125 лет! После двухдневной передышки грядущая неделя принесет жителям Центральной России 30-градусную жару с вероятностью повторов рекордных значений", – отметил метеоролог.
По его словам, температура в городе начнет постепенно подниматься с понедельника, 22 августа, и уже во вторник отметки термометров могут достигнуть 32–33 градусов.
Пик жары придется на четверг, 25 августа: температура в столице может составить 32–34 градуса, в Подмосковье – 30–35 градусов.
Тишковец уточнил, что подобные температурные показатели на 10–12 градусов выше нормы и близки к рекорду, который для 25 августа держится с 1897 года, когда в столице было зафиксировано 33,9 градусов.
Ранее Гидрометцентр России объявил о продлении повышенного уровня погодной опасности в столице до полудня вторника, 23 августа. Аналогичное предупреждение распространяется на Московскую область.
При этом в ряд регионов РФ в ближайшие дни могут прийти заморозки. Температура ниже нормы ожидается в Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и на юге Красноярского края.
В Москве стало прохладнее в связи с дождями
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