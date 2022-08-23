Собянин призвал москвичей прятаться от жары в комнатах прохлады

15:59
Фото: vk.com/mossobyanin
В Москве на этой неделе ожидается 30-градусная жара, поэтому горожанам следует по возможности не выходить на улицу и при необходимости пользоваться специальными комнатами прохлады. Об этом заявил Сергей Собянин.
"Врачи рекомендуют не выходить на улицу в такой зной без необходимости, особенно людям старшего возраста и с хроническими заболеваниями. Спастись от жары можно в комнатах прохлады центров "Московского долголетия" и социального обслуживания", – написал мэр в своем телеграм-канале.
Он отметил, что всего в городе насчитывается свыше 160 таких комнат. Они оснащены кондиционерами и кулерами, при необходимости там же можно обратиться за медпомощью. Найти ближайшее подходящее помещение можно с помощью сайта столичного департамента труда и соцзащиты или по телефону +7 (495) 870-44-44.
"Прошу москвичей поберечь себя", – подытожил градоначальник.
23 августа из-за жаркой погоды в столичном метро возобновили выдачу питьевой воды. Бесплатные бутылки с водой можно получить на восьми станциях, в том числе на "Студенческой", "Пионерской", "Багратионовской" и "Кутузовской", а также на автостанции "Орехово".
Температура воздуха в Москве будет выше 30 градусов в ближайшие дни
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