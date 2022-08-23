Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы работают в усиленном режиме из-за жаркой погоды, которая установилась в столице. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Уточняется, что в городе усилен контроль пожарной безопасности, повышен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики.

"Усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в местах массового отдыха. Организовано информирование отдыхающих в парках, у водоемов и в других местах массового пребывания населения о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды. С 21:00 до 06:00 обильно поливаем деревья, кустарники и цветники", – говорится в сообщении.

Как сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в ближайшие дни температура воздуха в столице превысит 30 градусов.

Мэр напомнил, что горожане могут спрятаться от жары в комнатах прохлады центров "Московского долголетия" и социального обслуживания.

"Это больше 160 помещений во всех районах столицы. В комнатах есть кондиционеры и кулеры с питьевой водой. В случае ухудшения самочувствия можно обратиться за первой медицинской помощью", – написал Собянин.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в столице ожидается самая жаркая рабочая неделя за все лето.

Как отметил специалист, столбик термометра установится на отметке в 30–32 градуса. По его словам, стоит ожидать практически полного отсутствия осадков. Он также уточнил, что смог в Москве будет до тех пор, пока будет жаркая погода.

До этого в Гидрометцентре пообещали россиянам долгий бархатный сезон в осенний период. По словам научного руководителя организации Романа Вильфанда, это связано с тем, что в морях и заливах вода очень хорошо прогрелась. Таким образом, водная среда станет в сентябре отдавать в атмосферу накопленное тепло.

