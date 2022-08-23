Попова заявила о необходимости соблюдать нормативы по охвату тестированием на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости соблюдать нормативы по охвату тестирования на COVID-19. Вводить дополнительные меры в школах из-за коронавируса не требуется, сообщила Попова.

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