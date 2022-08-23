В РФ доминируют варианты "Омикрона" ВА.4 и ВА.5 – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 95% выявленных случаев коронавируса в России приходится на варианты штамма "Омикрон" ВА.4 и ВА.5, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"За последние две недели к сублиниям BA.4/BA.5 штамма "Омикрон" отнесено 95,62% от общего количества сиквенсов, к сублинии BA.2 – 4,13%. К прочим недоминирующим вариантам – 0,25%", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, по итогам 33-й недели 2022 года в РФ зарегистрировано 243 173 случая коронавируса, показатель заболеваемости составил 165,71 на 100 тысяч населения, что на 38,4% превышает уровень прошлой недели. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 23 регионах.
В национальную базу данных VGARus загружено 152 720 геномных последовательностей коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства подчеркнула необходимость соблюдения нормативов по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию.
Уточняется, что охват населения тестированием варьируется от 150 до 300 исследований на 100 тысяч человек в зависимости от показателей интенсивности эпидпроцесса.
Ранее стало известно, что в России создали новый вариант вакцины "Спутник V", который эффективен против штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Адаптированную версию разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, что эта версия вакцины учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "Омикрон" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1. Специалисты надеются на улучшение показателей по предотвращению заболеваемости COVID-19.
За сутки в РФ выявили больше 33 тыс заболевших COVID-19
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