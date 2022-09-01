Власти рассказали, сколько новых школ и детсадов открылось в Москве в этом году

Новые школы и детские сады открыли в столице ко Дню знаний

В этом году в Москве открылось еще 28 новых зданий образовательных учреждений для школьников и дошкольников. Об этом Москве 24 рассказал руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

Он напомнил, что за лето в школах провели ремонты, проверили все системы безопасности и жизнеобеспечения.

Молотков заверил родителей учеников, что все охранные посты в образовательных учреждениях обеспечены сотрудниками охранных предприятий. Руководитель департамента образования отметил, что работники прошли соответствующую переподготовку и полностью соответствуют "профессиональному стандарту охранника образовательных организаций".

"Все посты оборудованы системами и металлодетекторами, кнопками экстренного вызова. Поэтому то, что касается безопасности, можно быть уверенными. Это тема, которая всегда вызывает наибольший фокус внимания", – подчеркнул Молотков.

Большое интервью руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.



Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва откроет 11 новых школ в новом учебном году, одна из них расположена на улице Цандера. Мэр города отметил, что этот корпус был специально построен для старшеклассников школы № 1518. Собянин рассказал, что ученики изучают медиакоммуникации, математику и занимаются программированием.

