Студенты начнут учебный год в очном формате – Фальков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Студенты начнут учебный год в очном формате с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"При этом, конечно, исходя из угроз распространения коронавирусной инфекции, вузами приняты меры санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", – приводит слова Фалькова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что в вузах завершили капитальные ремонты, удалось отремонтировать необходимое количество общежитий. По его словам, все российские вузы готовы к началу учебного года.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что в России пока отсутствуют основания для введения на федеральном уровне дистанционного обучения и перевода сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемической обстановкой.

Он отметил, что с июля текущего года в стране отмечается рост заболеваемости коронавирусом, однако в разных регионах количество новых случаев COVID-19 значительно отличается.

