Школы в приграничных с Украиной регионах начнут очную работу с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Планируется, что российские школы в приграничных с Украиной регионах начнут работать в очном формате с 1 сентября, но все будет зависеть от ситуации. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, все российские школы, которых насчитывается более 40 тысяч, готовы к началу учебного года.

Он отметил, что сейчас завершаются мероприятия по оценке школ Роспотребнадзором и МЧС.

Ранее преподаватель начальных классов, заслуженный учитель Кубани Галина Шевченко заявила, что подготовить ребенка психологически к 1 сентября уже не получится. Однако начать работу над режимом школьника стоит в ближайшее время. Родителям необходимо объяснить ребенку, что к 08:00 он должен быть готов к школе. По словам эксперта, делать это за два дня до начала учебы поздно.

