Бюджетные места в крупных вузах страны заполнены – Минобрнауки РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Крупные вузы РФ заполнили бюджетные места по итогам первой волны приемных кампаний. Дефицита студентов нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Известно, что в текущем году по результатам первой волны крупные вузы России заполнили 97,5% бюджетных мест по всей стране. В 2021 году этот показатель был меньше – 94%, отметили в ведомстве.

Уточняется, что речь идет, например, о СПбГУ и МГУ. Среди инженерных вузов были названы МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Московский политехнический университет.

Среди тех, кто закрыл бюджетные места также оказались Дальневосточный федеральный университет и Балтийский федеральный университет имени И. Канта, уточнили в министерстве.

В Минобрнауки добавили, что на дополнительный набор, который начнется 11 августа, будут направлены не более 2,5% бюджетных мест. В прошлом году данный показатель составлял 6%.

Ранее ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что бакалавриат будет сохранен в новой системе высшего образования РФ. По его словам, направления специалитета и аспирантуры должны быть научными, а не учебными.

Садовничий также подчеркнул необходимость дать возможность отучившимся по программе специалитета поступать в магистратуру.