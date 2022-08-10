Бюджетные места в крупных вузах страны заполнены – Минобрнауки РФ

14:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Крупные вузы РФ заполнили бюджетные места по итогам первой волны приемных кампаний. Дефицита студентов нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.
Известно, что в текущем году по результатам первой волны крупные вузы России заполнили 97,5% бюджетных мест по всей стране. В 2021 году этот показатель был меньше – 94%, отметили в ведомстве.
Уточняется, что речь идет, например, о СПбГУ и МГУ. Среди инженерных вузов были названы МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Московский политехнический университет.
Среди тех, кто закрыл бюджетные места также оказались Дальневосточный федеральный университет и Балтийский федеральный университет имени И. Канта, уточнили в министерстве.
В Минобрнауки добавили, что на дополнительный набор, который начнется 11 августа, будут направлены не более 2,5% бюджетных мест. В прошлом году данный показатель составлял 6%.
Ранее ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что бакалавриат будет сохранен в новой системе высшего образования РФ. По его словам, направления специалитета и аспирантуры должны быть научными, а не учебными.
Садовничий также подчеркнул необходимость дать возможность отучившимся по программе специалитета поступать в магистратуру.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: