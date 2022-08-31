Собянин заявил, что в Москве откроют 11 новых школ в новом учебном году

17:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Москва откроет 11 новых школ в новом учебном году, одна из них расположена на улице Цандера. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
Мэр города отметил, что этот корпус был специально построен для старшеклассников школы № 1518. Собянин рассказал, что ученики изучают медиакоммуникации, математику и занимаются программированием. В этом году там откроют предпринимательский и ИТ-классы.
Градоначальник подчеркнул, что партнерами школы уже являются МГУ, Высшая школа экономики, МИФИ и МГИМО.
В новом здании обустроили кабинеты робототехники, информатики и 3D-моделирования. В корпусе будет своя медиатека и лекционная аудитория, два спортзала и спортивные площадки во дворе.
"Эта школа – раньше № 284 – известна своей историей. В 1941 году в здании на проспекте Мира формировалась 13-я Ростокинская дивизия Народного ополчения. Потом располагалась Московская объединенная школа Военно-морского флота. Среди ее выпускников был выдающийся актер, участник Великой Отечественной войны Георгий Юматов, и благодаря ему в школе снимали эпизод знаменитого фильма "Офицеры", – написал Собянин.
Ранее Собянин рассказал, что московские школы продолжают оснащать новой техникой, несмотря на санкции. Градоначальник сделал акцент на том, что нужно повышать требования к материальной базе в образовательных учреждениях. Мэр города добавил, что планируется провести замену моноблоков в компьютерных классах.
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