Собянин обозначил основные задачи московского образования в новом учебном году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин принял участие в традиционном открытом августовском педсовете и обозначил основные задачи, которые стоят перед столичным образованием в новом учебном году.

По словам мэра, наиболее важными задачами являются улучшение качества и результатов подготовки к ЕГЭ, улучшение внеклассной работы, успешная социализация подрастающего поколения в современном обществе, воспитание патриотизма, развитие предпрофессионального образования, расширение углубленного изучения предметов, дальнейшее развитие МЭШ и замена ноутбуков учителей на новые современные модели.

В частности, Собянин поручил усилить воспитательную работу в школах, вести ее неформально и интересно для детей.

"От того, как мы с вами справимся с одной из самых главных задач нашей образовательной системы – с воспитанием, будет во многом зависеть и безопасность, и будущее нашей с вами страны", – подчеркнул глава города.

Он напомнил, что в Москве, помимо уже действующих "Юнармии" и кадетского движения, с этого года разворачивается российское движение школьников.

"Я прошу директоров школ, классных руководителей взять это на личный контроль и сделать организацию этого движения неформальным, интересным для детей, привлекательным, потому что формальность и воспитание могут принести обратный эффект. Мы этого допустить не должны", – подчеркнул мэр.

Также градоначальник распорядился усилить подготовку к ЕГЭ, чтобы у школьников была возможность получить высокие баллы без участия репетиторов.

"Ребята должны полноценные знания получать в рамках учебного процесса, дополнительных учебных планов. Но точно не бегать по репетиторам", – подчеркнул он.

При этом мэр отметил, что количество выпускников с высокими результатами по ЕГЭ в столице увеличилось в три раза.

Кроме того, Собянин сообщил, что в новом учебном году в школы Москвы пойдет рекордное количество первоклассников – 119 тысяч. Он также обратил внимание, что в детских садах и школах города будут обучаться более 1,6 миллиона детей. Дошкольников из них – 426 тысяч.

В материалах пресс-службы мэра и правительства говорится, что за последние пять лет численность московских школьников, которые состоят в организации "Российское движение школьников", выросло почти втрое. Более чем в шесть раз увеличилось число участников детско-юношеского движения "Юнармия".

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании Общероссийского движения детей и молодежи. Ранее документ одобрил Совет Федерации. Согласно ему, движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации.

Символы и название движения впоследствии выберут сами участники. В качестве органов управления предусмотрены съезд, местные и региональные отделения, координационный и наблюдательный советы. Заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть и родители. Задачи по разработке воспитательных программ и порядка проведения мероприятий возьмет на себя Минпросвещения.

