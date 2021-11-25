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Москва 24

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Происшествия

03:15

Глава СК поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию о сбитом лосе в Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее в СМИ сообщили о ДТП на трассе в Подмосковье, в котором водитель сбил лося и оставил его умирать в канаве. После случившегося животное несколько дней пролежало у обочины.

Позднее лося обнаружил местный егерь. В данный момент состояние животного тяжелое, его могут умертвить.

"По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Дмитров ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", – заявили в СК.

В ходе проверки следователи планируют изучить все обстоятельства дела. В частности, будет дана оценка действиям контролирующих органов, которые допустили жестокое обращение с животным.

Ранее в Рязанской области автомобиль сбил лося и столкнулся с другой машиной. После этого легковушка загорелась.

По данным полиции, ДТП произошло в Клепиковском районе на 179-м километре дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов.

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