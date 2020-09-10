Видео: Москва 24

Лося заметили во дворе жилого дома в Перове. На видео видно, как он пошел в сторону дороги и перебежал через оживленную трассу. Автомобилисты вовремя заметили животное и пропустили его.

Очевидцы рассказали, что лось поел яблоки, которые упали с дерева. Животное заметили в районе дома 41 на 1-й Владимирской улице.

Сотрудники полиции заприметили сохатого. На видео видно, как один из представителей правоохранительных органов побежал за ним.

Ранее в Турции медведь с коробкой на голове залез на вышку военной базы. Сообщалось, что животное смогло спуститься вниз самостоятельно. Никто не пострадал в результате инцидента.