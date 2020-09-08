Медведь с коробкой на голове залез на вышку военной базы в Турции

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На военной базе в Турции медведь с коробкой на голове забрался на вышку связи.

Как сообщает телеканал "Россия 24", животное просидело там некоторое время.

Судя по всему, медведь перепутал вышку с деревом, а из-за коробки на голове не смог разглядеть обстановку.

Отмечается, что животное смогло спуститься вниз самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства проникновения зверя на режимный объект не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Германии дикий кабан украл ноутбук у нудиста, отдыхавшего на пляже.