В Германии кабан украл ноутбук у нудиста, отдыхающего у озера

17:58
Фото: телеграм-канал Readovka
Дикий кабан украл вещи у нудиста, отдыхающего на пляже в Германии. Об этом рассказала местная жительница Аделе Ландауэр в своем аккаунте в Facebook.
Она сообщила, что инцидент произошел в Берлине у озера Тойфельсзее. Кабан с поросятами схватил сумку у нудиста и побежал. Мужчина бросился догонять животное. Сообщается, что в сумке был ноутбук, в связи с чем он и погнался за кабаном.
В итоге "потерпевшему" удалось вернуть свое имущество. Ландауэр рассказала, что показала ему фото, где он бежит за кабаном. По ее словам, мужчина долго смеялся и разрешил выложить снимки в интернет.
Ранее в Парке Горького задержали бегущего голого мужчину. Он объяснил этот поступок тем, что поспорил с друзьями.
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