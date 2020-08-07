В Германии кабан украл ноутбук у нудиста, отдыхающего у озера

Фото: телеграм-канал Readovka

Дикий кабан украл вещи у нудиста, отдыхающего на пляже в Германии. Об этом рассказала местная жительница Аделе Ландауэр в своем аккаунте в Facebook.

Она сообщила, что инцидент произошел в Берлине у озера Тойфельсзее. Кабан с поросятами схватил сумку у нудиста и побежал. Мужчина бросился догонять животное. Сообщается, что в сумке был ноутбук, в связи с чем он и погнался за кабаном.

В итоге "потерпевшему" удалось вернуть свое имущество. Ландауэр рассказала, что показала ему фото, где он бежит за кабаном. По ее словам, мужчина долго смеялся и разрешил выложить снимки в интернет.

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