Город в Таиланде захватили полчища голодных обезьян

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Таиландский город Лопбури заполонили полчища голодных обезьян, сообщает New York Times. Их численность значительно увеличилась, когда из-за пандемии коронавируса в городе не осталось туристов, которые их подкармливали.

Из-за нашествия обезьян пришлось закрыть некоторые магазины, кинотеатры и парикмахерские. Животные громят витрины, захватывают пустующие дома, воруют еду.

Полицейский Нирад Фолнгеун стал свидетелем того, как обезьяны налетели на грузовик с продуктами. Он несколько раз поднимал пращу, которую носит для борьбы с макаками, но в итоге оставил животных в покое.

"Это безнадежно. В мгновение ока здесь будет еще больше обезьян", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Индонезии жители одного из сел подверглись нашествию диких обезьян. Люди жалуются, что макаки-крабоеды громят магазины, крадут из домов еду и вывешенную на просушку одежду.