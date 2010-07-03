В России выведут животных для выращивания органов

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В ближайшие годы в России начнут выращивать генетически модифицированных животных, органы которых будут пригодны для дальнейшей трансплантации людям. На первом этапе ученые проведут перестройку генома свиньи. В проекте будут участвовать специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) и исследователи из Китая, сообщает газета "Известия".

Животные с человеческими генами позволят получить наиболее подходящий материал для пересадки, который не будет отторгаться организмом человека. Трансгенных животных будут использовать и для доклинических исследований новых лекарств.

На первом этапе ученые перестроят геном свиньи, затем подобную работу проведут с яванскими макаками. В настоящее время специалисты уже смогли получить более десяти линий свиней с необходимыми модификациями в геноме, однако их будут использовать для тестирования новых лекарств.

"Нам важно избежать при пересадке сверхбыстрой реакции отторжения. В дальнейшем можно будет вырастить орган, состоящий из человеческих тканей, внутри тела животного", — рассказал изданию руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ранее ученые из Калифорнийского университета омолодили участников медицинского эксперимента, понизив биологический возраст на уровне ДНК с помощью лекарственных препаратов.

