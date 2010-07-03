Найден радикальный способ продлить молодость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Блокировка некоторых генов теоретически способна замедлить старение. В пользу этого утверждения свидетельствует множество исследований, проводившихся учеными, передает РИА Новости.

По данным издания, первая публикация на эту тему была опубликована в журнале Science в 1996 году. Ученые из США и Японии изучили заболевание под названием синдром Вернера, при котором организм изнашивается примерно вдвое быстрее обычного. Они выяснили, что причиной аномально быстрого старения является мутация в гене WRN, расположенном на восьмой хромосоме. В итоге оказалось, что этот ген влияет на старение не сам по себе, а влияет на другие участки ДНК.

После этого нидерландские, британские и китайские исследователи пришли к выводу, что в процессе старения важную роль играет ген меланокортинового рецептора первого типа (MC1R), а также мутантный вариант гена nsd1. В прошлом году ученые из США пополнили этот список геном CD36, который, по их мнению, отвечает за прекращение деления клетки.

Некоторые ученые пытались отключить те или иные гены, а затем наблюдали за результатом. В частности исследователи из Швейцарии, провели эксперимент на лабораторных червях. Они обратили внимание, что при отключении геном PUM2 митохондрии в клетках животных помолодели, а сами животные прожили дольше.

Правда, такой же эксперимент позже провели с мышами, и с ними этот эффект наблюдался в значительно меньшей степени. Специалисты надеются, что в случае с человеком метод окажется хотя бы отчасти эффективен.

Ранее ученые назвали простой способ продлить жизнь. Как оказалось, риск ранней смерти можно снизить, если ходить быстрым шагом по 24 минуты в день, либо это же время потратить на физические нагрузки средней интенсивности. Специалисты пришли к выводу, что подвижный образ жизни может продлить жизнь на 73 процента. Если же человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении, то риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза.

Специалисты из Айовского университета считают, что риск преждевременной смерти повышается, если в рационе присутствует жареная пища. Даже одна порция жареной курицы в день увеличивает риск на 13 процентов. В списке опасных продуктов также оказались картофель фри и чипсы.

