Ученые нашли легкий способ избежать преждевременной смерти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владельцы собак реже умирают от повторного сердечного приступа или инсульта. К такому выводу пришли сотрудники Уппсальского университета в Швеции, сообщает издание Science Alert.

Ученые проанализировали данные 182 тысяч пациентов от 40 до 85 лет, которые перенесли сердечный приступ между 2001 и 2012 годом. Они также вовлекли в исследование 150 тысяч перенесших инсульт.

Специалисты заметили, после выписки из больницы состояние людей нередко ухудшалось, даже если они получили качественную медицинскую помощь. 30 тысяч пациентов скончались всего через год после возвращения домой, подчеркнули эксперты Уппсальского университета.

Они выяснили, что у тех пациентов, которые жили одни, но с собакой, риск умереть от повторного сердечного приступа был ниже на треть. Более того, присутствие домашнего животного в доме, где человек жил с супругом или ребенком, повышало шансы на выздоровление на 15%.

Среди пациентов, перенесших инсульт, ситуация складывается похожим образом: для одиноких владельцев собак риск преждевременной смерти снижался на 27%.

Как подчеркнули специалисты, одним из главных факторов риска преждевременной смерти является социальная изоляция. При этом те, у кого есть собака, больше взаимодействуют с другими людьми, повышая шансы на благополучный исход в трудной ситуации, считают в Уппсале.

Ранее шведские ученые заявили, что привязанность к собакам на 50% обусловлена генетическими особенностями. Более того, как отметили исследователи, среди женщин этот показатель достигает 60%. В перспективе специалисты планируют установить, какой именно ген отвечает за любовь к собакам.