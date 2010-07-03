Ученые нашли легкий способ избежать преждевременной смерти

09 октября, 20:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владельцы собак реже умирают от повторного сердечного приступа или инсульта. К такому выводу пришли сотрудники Уппсальского университета в Швеции, сообщает издание Science Alert.
Ученые проанализировали данные 182 тысяч пациентов от 40 до 85 лет, которые перенесли сердечный приступ между 2001 и 2012 годом. Они также вовлекли в исследование 150 тысяч перенесших инсульт.
Специалисты заметили, после выписки из больницы состояние людей нередко ухудшалось, даже если они получили качественную медицинскую помощь. 30 тысяч пациентов скончались всего через год после возвращения домой, подчеркнули эксперты Уппсальского университета.
Они выяснили, что у тех пациентов, которые жили одни, но с собакой, риск умереть от повторного сердечного приступа был ниже на треть. Более того, присутствие домашнего животного в доме, где человек жил с супругом или ребенком, повышало шансы на выздоровление на 15%.
Среди пациентов, перенесших инсульт, ситуация складывается похожим образом: для одиноких владельцев собак риск преждевременной смерти снижался на 27%.
Как подчеркнули специалисты, одним из главных факторов риска преждевременной смерти является социальная изоляция. При этом те, у кого есть собака, больше взаимодействуют с другими людьми, повышая шансы на благополучный исход в трудной ситуации, считают в Уппсале.
Ранее шведские ученые заявили, что привязанность к собакам на 50% обусловлена генетическими особенностями. Более того, как отметили исследователи, среди женщин этот показатель достигает 60%. В перспективе специалисты планируют установить, какой именно ген отвечает за любовь к собакам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: