Посетителям финского зоопарка предложили переночевать с медведями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финский зоопарк "Эхтяри" предлагает своим посетителям переночевать на территории зоосада в окружении медведей, сообщает "Мир 24".

Как рассказали в администрации зоопарка, посетители часто спрашивали о возможности остаться в заведении на ночь.

"По соображениям безопасности организовать это было трудно, но мы все-таки нашли решение", – рассказала исполнительный директор зоопарка Арья Вялиахо.

Рядом с вольером медведей установят деревянный домик, из которого будет открывается вид на территорию зоосада. За жизнью медведей можно понаблюдать из большого окна. Забраться в дом косолапые не смогут, так как он установлен на возвышенности, попасть в него можно только по лестнице.

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