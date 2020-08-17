В Испании после ДТП разыскивают медведя

13:14
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Медведь стал участником ДТП на северо-западе Испании. Предположительно, животное тяжело ранено. Об этом сообщает "Газета.ру".
В связи с инцидентом, который произошел 15 августа на автомагистрали на территории национального парка Сомьедо, медведя разыскивают сотрудники природоохранных ведомств и специалисты правительства Астурии при поддержке Гражданской гвардии.
Отмечается, что водитель автотранспорта не справился с управлением и столкнулся с животным в связи с его внезапным появлением на проезжей части. Сразу после этого 150-килограммовый зверь лежал на асфальте, предварительно с травмой лапы. Однако дожидаться прибытия экстренных служб медведь не стал и скрылся в лесу.
Специалисты не исключают тяжелые внутренние повреждения у животного.
Ранее в Казани сбежавшая лошадь протаранила автомобиль. Она не вписалась в проезд между автобусом и легковой машиной из-за прикрепленной сзади повозки.
Медведь стащил из машины корзинку с продуктами
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