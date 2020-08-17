В Испании после ДТП разыскивают медведя

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Медведь стал участником ДТП на северо-западе Испании. Предположительно, животное тяжело ранено. Об этом сообщает "Газета.ру".

В связи с инцидентом, который произошел 15 августа на автомагистрали на территории национального парка Сомьедо, медведя разыскивают сотрудники природоохранных ведомств и специалисты правительства Астурии при поддержке Гражданской гвардии.

Отмечается, что водитель автотранспорта не справился с управлением и столкнулся с животным в связи с его внезапным появлением на проезжей части. Сразу после этого 150-килограммовый зверь лежал на асфальте, предварительно с травмой лапы. Однако дожидаться прибытия экстренных служб медведь не стал и скрылся в лесу.

Специалисты не исключают тяжелые внутренние повреждения у животного.

Ранее в Казани сбежавшая лошадь протаранила автомобиль. Она не вписалась в проезд между автобусом и легковой машиной из-за прикрепленной сзади повозки.