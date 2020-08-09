В Казани сбежавшая лошадь протаранила автомобиль

В Казани лошадь, которая перевозила людей, устала от работы и сбежала. В пути она не вписалась в проезд между автобусом и автомобилем из-за прикрепленной сзади повозки.

В результате лошадь повредила легковой автомобиль. Сотрудники ДПС, находящиеся в момент происшествия рядом, задержали животное. Однако кому выписать штраф, не нашли.

Ранее в Германии кабан украл ноутбук у нудиста, отдыхающего у озера. После происшествия мужчина долго смеялся и разрешил очевидцам выложить снимки в интернет.