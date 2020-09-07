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В Подмосковье спасатели освободили собаку, которая застряла в ограждении школы, сообщили в пресс-службе "Мособлпожспаса".

"Животное застряло между прутьев в калитке ограждения Руновской средней общеобразовательной школы городского округа Кашира. Выбраться ему помогли работники 338-й пожарной части ГКУ МО "Мособлпожспас", – говорится в сообщении.

По словам начальника караула Дмитрия Запоражана, сотрудники школы не смогли самостоятельного вытащить животное. Отмечается, что спасенный пес быстро удалился.

Ранее московские спасатели перевезли утку и птенцов, которые оказались в опасной близости от проезжей части в Зеленограде. Они взяли картонную коробку, поймали птиц и отвезли их к пруду. В операции приняли участие члены мотогруппы отряда № 214 пожарно-спасательного центра Москвы.