Торжественные линейки в школах Москвы. Прямой эфир

Во всех школах России проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская ведет прямой репортаж из столичной школы № 2086, где общается с учениками, учителями и родителями школьников.

Школьные линейки по всей стране проходят с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Роспотребнадзор заявил, что в школах сохранится обязательная термометрия, которая будет проводиться ежедневно перед началом занятий. Эта простая мера позволит вовремя изолировать заболевшего и предотвратить распространение вируса в организации.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов допустил введение дополнительных COVID-мер в школах российских регионов, если число заболевших составит 100–120 тысяч случаев в день.