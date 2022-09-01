В московских школах расширили количество направлений предпрофессиональных классов

В московских школах теперь будут обучать космонавтов и авиастроителей. В городе расширили количество направлений предпрофессиональных классов. Ученики могут присмотреться к специальностям и к концу 11 класса уже твердо решить, кем хотят быть в будущем.

Как поступить в такие классы и какие еще есть направления? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.