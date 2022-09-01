В России за сутки выявили 49 761 новый случай коронавируса

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В России за прошедшие сутки выявили 49 761 случай заражения коронавирусной инфекции. Это значение стало максимальным с 11 марта, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За последние сутки в стране были госпитализированы 4 128 человек с коронавирусом. Побороть болезнь за 24 часа удалось 38 940 жителям РФ, скончались 95 пациентов.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 19 578 730 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала массового распространения заболевания умер 384 441 человек.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в России оценивать возможность роста заболеваемости коронавирусом можно будет через неделю после начала учебного года. По его мнению, страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости, поскольку о стабилизации ситуации пока говорить преждевременно.