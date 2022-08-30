Реабилитацию еще двух участков парка "Яуза" завершат в сентябре

Основные работы по реабилитации еще двух участков парка "Яуза" завершат в сентябре. В этом году там появится скейт-парк, места для занятий йогой и спортивные площадки. Благоустройство идет во всех московских округах. Много планов воплощают по программе "Мой район".

Какие изменения ждут столицу уже в ближайшие месяцы? И на какой набережной скоро можно будет уютно провести вечер? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.