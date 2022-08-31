В справочниках для расчета ремонта по ОСАГО начнут учитывать цены аналогов запчастей

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Стоимость аналогов запчастей будет учитываться в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО с 11 сентября, сообщается в телеграм-канале Банка России.

"С 11 сентября в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО станут учитываться цены аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке. Такой подход будет применяться ко всем маркам автомобилей, независимо от страны их производства, чтобы обеспечить равные условия для всех автовладельцев", – говорится в сообщении.

Как пояснили в регуляторе, в настоящее время при отсутствии оригинальной детали на рынке в справочник не попадают данные о ее стоимости, в связи с чем могут возникать сложности при урегулировании убытков по ОСАГО.

По мнению Центробанка, данный подход даст возможность рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, отсекая запчасти ненадлежащего качества.

Ранее сообщалось, что за 3 месяца работы перестраховочного пула в него направили более 1,6 миллиона договоров ОСАГО. Это примерно 14% от всех договоров ОСАГО.

В РСА подчеркнули, что первые взаиморасчеты между участниками пула состоялись 26 июля. Они проходят раз в квартал. Платежи совершили более чем на 2,26 миллиарда рублей.

Перестраховочный пул по ОСАГО запустили 20 апреля 2022 года. Его целью стало справедливое распределение обязательств между страховщиками в наиболее проблемных сегментах этого вида страхования. По мнению РСА, создание пула может повысить доступность полисов обязательной "автогражданки" для наиболее убыточных сегментов ОСАГО.

