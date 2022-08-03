Более 1,6 млн договоров ОСАГО направили в перестраховочный пул

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За 3 месяца работы перестраховочного пула в него направили более 1,6 миллиона договоров ОСАГО. Это примерно 14% от всех договоров ОСАГО, сообщает ТАСС со ссылкой на РСА.

"В результате запуска перестраховочного пула РСА отмечает снижение количества жалоб на недоступность ОСАГО", – говорится в сообщении.

В РСА подчеркнули, что первые взаиморасчеты между участниками пула состоялись 26 июля. Они проходят раз в квартал. Платежи совершили более чем на 2,26 миллиарда рублей.

"Для запуска пула потребовалось создать новую IT-систему, которая благодаря слаженной работе всего страхового сообщества была запущена в работу всего за один квартал", – рассказал президент РСА Игорь Юргенс.

Перестраховочный пул по ОСАГО запустили 20 апреля 2022 года. Его целью стало справедливое распределение обязательств между страховщиками в наиболее проблемных сегментах этого вида страхования. По мнению РСА, создание пула может повысить доступность полисов обязательной "автогражданки" для наиболее убыточных сегментов ОСАГО.

Ранее СМИ сообщали, что полисы ОСАГО начали продавать в кредит. Деятельность начала компания "Согласие", которая предложила приобрести полис в кредит через сервис "ЮKassa". В "Совкомбанке" собирались запустить продажу полисов ОСАГО в рассрочку.