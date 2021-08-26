В столице пройдет акция "Первоклассный сентябрь"

16:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве учащиеся первых классов смогут посетить бесплатную акцию по профориентации "Первоклассный сентябрь". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, первоклассники в сентябре смогут посетить 17 площадок дополнительного образования, в числе которых и детские технопарки.
"На площадках ранней профориентации для школьников бесплатно пройдут мастер-классы по самым востребованным направлениям – робототехнике, технологиям дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям и креативным индустриям", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Она отметила, что в прошлом году акцию посетили около 2 тысяч человек.
Уточняется, что для участия в акции нужно выбрать площадку и дату посещения, а также зарегистрироваться на едином сайте-агрегаторе детских технопарков столицы. Затем на электронную почту придет подтверждение с указанием места и времени занятия.
В материале говорится, что площадки детского технопарка "Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана" предлагают ребятам занятия из курса юного инженера, мастер-классы по робототехнике, scratch-программированию и биотехнологиям.
В технопарке "На Зорге" пройдут мастер-классы "Мой городской дизайн". Каждое из занятий посвятят элементам, которые создают городской облик, дизайн и архитектуру.
Детский технопарк РГСУ предложит участникам собрать компьютерную игру или собственного робота, которого можно оживить благодаря самостоятельно написанному программному коду. Также ребята смогут порисовать в пространстве с помощью 3D-ручки и построить реалистичный трехмерный дом.
В "Менделеев-центре" участникам акции расскажут, из чего состоят краски и пластилин, также там проведут эксперименты с химическими реакциями.
Посетителей "Наукограда" МФЮА ждет мини-квест, участникам которого нужно будет дойти до маяка и разжечь лампу, параллельно осваивая программирование, изучая алгоритмы движения робота и принципы работы светодиодов и резисторов.
Детский технопарк "Вертикальный взлет" подготовил на сентябрь химическое шоу. Также здесь можно узнать, что такое объемное прототипирование и познакомиться со scratch-программированием. А родители смогут поучаствовать в мастер-классе "Уверенный школьник", на котором специалист расскажет, как преодолеть трудности, связанные с учебой в начальных классах.
Также учащиеся первых классов смогут побывать в городе профессий "КидБург", парке профессий "Кидзания", музее занимательных наук "Экспериментаниум", детском центре научных открытий "ИнноПарк", семейных парках развлечений "Zамания", спортивно-развлекательном центре "Небо", крупнейшей школе робототехники в Москве RoboUniver и парке развлечений "Сказка".
Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" появилась виртуальная лаборатория для занятий по робототехнике. С помощью нее можно проводить эксперименты по разным предметам не выходя из дома.
Благодаря новой лаборатории также можно получить и улучшить навыки программирования, используемые в робототехнике.
Кроме того, что в МЭШ доступно около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров. С помощью сервиса "Самодиагностика" школьники могут подготовиться к проверочным работам или выпускным экзаменам.
Наибольшей популярностью пользуются онлайн-тренажеры по математике, химии, русскому и английскому языкам. Всего пользователям доступно свыше 5,3 тысячи заданий для проверки своих знаний. Они имеют разные уровни сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.
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