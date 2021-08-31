Сергунина: познавательные квесты и экскурсии ждут гостей ВДНХ 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Серию познавательных мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года, проведут на ВДНХ в период с 1 по 5 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"1 сентября для учеников первых – четвертых классов будут бесплатно работать центр "Космонавтика и авиация", Музей ВДНХ и центр славянской письменности "Слово", – объявила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По словам представителя мэрии, все школьники также получат право бесплатного входа в Музей кукол.
В центре "Космонавтика и авиация" посетителям предложат поучаствовать в квесте "Школа юных космонавтов" с заданиями на знание темы. Участие возможно по предварительной регистрации, мероприятие начинается в 13:00, 15:00 и 17:00.
В центре славянской письменности "Слово" проведут экскурсию "От церы до планшета: школьные истории из разных эпох". Кроме того, по предварительной регистрации будет доступна экскурсия, посвященная жизни Михаила Ломоносова и реформах Петра Великого.
С подробным расписанием детских квестов и экскурсий можно ознакомиться на официальном сайте ВДНХ.
Накануне глава Минцифры РФ Максут Шадаев объявил, что для пользователей станет доступно приложение "Госуслуги. Культура". С его помощью можно будет пользоваться "Пушкинской картой" для посещения учреждений культуры.
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