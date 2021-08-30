Приложение "Госуслуги. Культура" для "Пушкинской карты" запустят с 31 августа

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Приложение "Госуслуги. Культура" для использования "Пушкинской карты" станет доступно всем желающим с 31 августа. Об этом сообщает ТАСС.
"Ключом к "Пушкинской карте" является мобильное приложение, оно называется "Госуслуги. Культура". С завтрашнего дня оно будет доступно в основных App Store и для IOS, и для Android, любой желающий может его скачать", – рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
О создании "Пушкинской карты" объявил Владимир Путин в ходе прямой линии в июне 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры с сентября по декабрь нынешнего и следующего годов.
Ранее стало известно о проведении в Москве фестиваля актуального научного кино. Программа состоится в столице в период с 24 по 30 сентября при поддержке Минкультуры России.
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