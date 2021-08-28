Африканский оркестр не выступит на "Спасской башне" из-за положительных тестов на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Оркестр из Африки, не будет участвовать в военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", сообщил РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов. Музыканты не прилетят в Москву из-за положительных тестов на COVID-19 у нескольких участников.

Смирнов сообщил, что положительный ПЦР-тест получили сразу 5 человек. Еще 12 находятся под подозрением.

"Естественно, что мы себе такое позволить не можем, поэтому мы отказали", – сказал руководитель дирекции фестиваля.

По его словам, на этапе подготовки фестиваля сразу несколько коллективов из Европы отказались участвовать из-за вспышки заболеваемости в регионе. Письма об отказе выражали огромное сожаление о случившемся и надежду на приезд в будущем, добавил Смирнов.

Фестиваль "Спасская башня" стартовал на Красной площади 27 августа. Зрителей ждут выступления коллективов из Катара, Белоруссии и Греции, арт-группы "Хор Турецкого", а также фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.

Мероприятие продлится до 5 сентября и пройдет в формате COVID-free: посетить "Спасскую башню" смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.