Благоустройство территории началось около станции Толстопальцево МЦД-4

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Работы по благоустройству начались на территории около станции Толстопальцево будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, работы пройдут на улицах Советской, Центральной, Калинина, Гагарина, Сурикова, в Вишневом и Проектируемом проездах – от улицы Калинина до улицы Сурикова.
"Главная задача благоустройства в этом районе – сделать удобный пешеходный маршрут к недавно открывшейся станции для местных жителей, поэтому приведем в порядок тротуары и обустроим новые", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Бирюков отметил, что специалисты заменят покрытие проезжей части, обустроят дополнительные пешеходные переходы и оборудуют их опорами контрастного освещения. Также специалисты организуют около станции разворотный круг для пассажирского транспорта.
"Рядом с выходом разместим шесть современных остановочных павильонов, это позволит пассажирам сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой. Поблизости оборудуем парковку и стоянку для велосипедов", – добавил Бирюков.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что реконструкцию станции Переделкино будущего МЦД-4 планируют завершить до конца года. Сейчас готовность объекта составляет 67%. Параллельно реконструкции началось благоустройство близлежащей территории, в ходе которого для горожан создадут пешеходные маршруты и обустроят зеленые зоны.
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