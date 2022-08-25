В Москве приступили к благоустройству территории возле станции МЦД-4 Очаково

11:26
Фото: sobyanin.ru
Специалисты приступили к благоустройству близлежащей территории станции МЦД-4 Очаково Киевского направления МЖД. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Работы начнутся на улицах Большой Очаковской, Елены Колесовой, Марии Поливановой, Пржевальского, а также в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м Очаковских переулках.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в рамках работ создадут комфортный пешеходный маршрут от станции к жилым кварталам района Очаково-Матвеевское.
"Приведем в порядок тротуары, расширим их там, где это возможно, и обустроим дополнительные пешеходные переходы. Сделаем тротуары вдоль дороги на улице Елены Колесовой и в 3-м Очаковском переулке, где ранее их не было", – рассказал он.
Бирюков добавил, что в ходе работ будет заменено дорожное покрытие проезжей части, а также организованы парковочные места.
Кроме того, на территории возле станции установят 200 источников уличного освещения, 17 остановок, переустроят 5 светофоров, создадут более 60 парковок для велосипедов и 2 пункта велопроката.
Также планируется высадить 120 деревьев, 1 200 кустарников и разбить газоны и цветники площадью более 75 и 130 квадратных метров соответственно.
Детские площадки вблизи Очаково обновят, а также оборудуют 2 дополнительные. В сквере на улице Марии Поливановой обустроят зону отдыха для горожан.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что реконструкцию станции Переделкино будущего МЦД-4 планируют завершить до конца года. Сейчас готовность объекта составляет 67%. Параллельно реконструкции началось благоустройство близлежащей территории, в ходе которого для горожан создадут пешеходные маршруты и обустроят зеленые зоны.
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