"Личная территория": "гаражный бизнес"

Жителям дома на Братиславской улице с первой попытки припарковаться невозможно. Хотя в стилобатной части здания есть 250 парковочных мест. Приобрести одно из них Павел не позволяет материальное положение, так же как и многим его соседям.

Но свято место пусто не бывает, боксы занимают предприимчивые арендаторы. Устраивают в них автомастерские. В результате парковку на улице занимают машины клиентов. И к тому же сервисы травят местных испарениями краски и шпаклевки.

Подробнее – в программе "Личная территория".