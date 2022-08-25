Родители тратят на экипировку первоклассника около 20 тыс рублей – Росстат

До начала учебного года осталось меньше недели. Московские родители собирают детей в школу. Росстат подсчитал, что на экипировку первоклассника в этом году семья тратит примерно 19–24 тысячи рублей.

Что с ассортиментом? Повлиял ли на него уход западных брендов? И что за новые фабрики канцтоваров заработали в стране? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.