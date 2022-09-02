Electrolux принял решение полностью уйти из России

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Производитель бытовой техники из Швеции Electrolux принял решение полностью покинуть российский рынок, сообщается на сайте компании.

"Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России", – говорится в сообщении.

Данный шаг позволит обеспечить ответственный и контролируемый выход с рынка РФ. При этом дочерняя компания продолжит обслуживать продававшуюся ранее технику Electrolux, однако поставки прекратятся.

Уточняется, что продажи компании в РФ в прошлом году составили 4% общего объема в Европе и 1,6% – в мире.

Ранее стало известно, что производитель телекоммуникационной техники из Швеции Ericsson окончательно покинет Россию. Уточнялось, что всем 400 сотрудникам в РФ оказывается финансовая и социальная поддержка. При этом большинство из них уже находились в оплачиваемом отпуске.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

