Жителей Подмосковья предупредили о заморозках до -2 градусов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ночью и утром со вторника, 6 сентября, по четверг, 8 сентября, ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Подмосковью.

"В период с 6 по 8 сентября в ночные и утренние часы местами в Московской области ожидаются заморозки с температурой -2...0 градусов", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования и самодельных нагревательных устройств воздуха.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда в Москву придет бабье лето. По его прогнозам, с большой вероятностью это произойдет с 20 по 25 сентября.

При этом метеоролог предупредил, что до 15 сентября в столице ожидаются дожди, так как город будут накрывать фронтальные системы.

