"Жизнь в большом городе": долговая яма

Долг россиян за услуги ЖКХ за 1 квартал 2022 года составил больше 800 миллиардов рублей. Причем с начала 2022 года этот показатель вырос на 7,6%.

Что происходит в Москве? Кто из горожан задолжал за коммуналку? Какие еще долги есть у жителей столицы? И как выбраться из долговой ямы? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".