Москва погрузилась в плотный туман 15 сентября

Столица погрузилась в густой туман. Москва напоминала Сайлент Хилл утром 15 сентября. Такая же картина была и в Московской области.

При этом аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково работают штатно в условиях тумана, сообщили в пресс-службах авиагаваней. Какая видимость сохранилась? Какие есть данные от синоптиков? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



