Автомобилистов призвали быть внимательными из-за ухудшения видимости на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим из-за ухудшения видимости, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что из-за низкой облачности средняя видимость составляет два километра.

"Все же призываем вас быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим", – говорится в сообщении.

Ранее желтый уровень опасности в связи с туманом объявили в Подмосковье на утро четверга, 15 сентября. Отмечалось, что видимость составит от 200 до 700 метров.

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается комфортная погода для отдыха. Так, в субботу, 17 сентября, в Москве будет порядка 16–18 градусов.

При этом, по словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, в понедельник, 19 сентября, погода испортится, в регион придет похолодание. Также весь день будет идти дождь, местами сильный.

